Santos: em negociação milionária com o Porto, Jair indica futuro

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 29/08/2024 - 22:46 • São Paulo (SP)

Jair Cunha pediu dispensa do treino do Santos e da partida diante da Ponte Preta, que acontece na sexta-feira (30), alegando propostas para deixar o clube. O atual interessado é o Porto, de Portugal, que oferece cifras milionárias pela contratação do atleta.

Segundo nota divulgada pelo Peixe nesta quinta (29), o pedido foi acatado em acordo com a comissão técnica.

Jair Cunha se destaca na temporada do Santos (Foto: Abner Dourado/AGIF)

— Ao se apresentar hoje (29) à tarde no CT Rei Pelé, o atleta Jair Paula da Cunha Filho pediu à Comissão Técnica para ser liberado dos treinamentos e que não fosse relacionado para a partida de amanhã (30) contra a Ponte Preta, alegando existirem propostas para a sua negociação. A Direção de Futebol aceitou a decisão em conjunto com a Comissão Técnica — afirmou o Santos sobre Jair, em comunicado oficial.

A proposta do Porto gira em torno de 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 90 milhões), segundo publicou o Uol.

Anteriormente, o presidente Marcelo Teixeira recusou uma investida do Botafogo, de 12 milhões de dólares (R$ 65 milhões), e garantiu que Jair deixaria o Santos apenas com o pagamento da multa rescisória. O Lance! soube que o mandatário buscou manter a postura mesmo com o assédio europeu e desejava que o zagueiro ficasse até o fim do ano.

O defensor de 19 anos ficou mais balançado com o interesse do Porto do que quando houve contato do Botafogo. Ele renovou recentemente com o Santos até o fim de 2026, e o contrato tem multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 432 milhões, pela cotação atual).