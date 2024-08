Renan é apresentado no Santos e comenta disputa pela titularidade

Goleiro Renan é apresentado no Santos (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 14:47 • Santos

O goleiro Renan, novo reforço do Santos, foi anunciado no começo da tarde desta quinta-feira (29). Em sua primeira coletiva de imprensa pelo Peixe, o goleiro se mostrou empenhado e grato pela chance de poder jogar pela equipe

- Vou fazer meu melhor, vou me dedicar e trabalhar no dia-a-dia, para estar ajudando o Santos e todos que estão aqui no clube- diz o goleiro.

O jogador de 35 anos assinou contrato com o Peixe apenas até o fim do ano, mas com a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Durante sua carreira, Renan passou pelo Sport, Atlético-GO, Avaí e Botafogo, quando ajudou a equipe a ser campeã do Campeonato Brasileiro Série B, em 2021. Além de ter passado cinco temporadas atuando pelo Ludogorets, da Bulgária, onde conquistou o Campeonato Búlgaro todos os anos em que esteve lá.

Santos apresenta nova contratação (Foto: Divulgação / Santos FC)

Ao ser questionado sobre o bom desempenho do goleiro titular, Gabriel Brazão, e seu papel na equipe, Renan diz estar preparado para ajudar o Peixe da melhor forma possível, dentro e fora do campo.

-Eu estou aqui para ajudar, para ajudar o Brazão, os meus companheiros e o Santos. Estou muito motivado e animado com essa oportunidade- afirma Renan.

O Santos enfrenta a Ponte Preta nesta sexta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Renan não foi relacionado para a partida mas já está na lista de convocados do Brasileirão e pode atuar nos confrontos seguintes.