Santos eleva receitas de patrocínio com decisão do Paulistão

Santos venceu o jogo da ida, disputado na Vila Belmiro, por 1 a 0 (Foto: Jota Erre/Photo Premium/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 12:57 • Santos (SP)

O Santos terá três patrocinadores pontuais para a decisão do Campeonato Paulista, neste domingo (7), contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

A barra frontal do uniforme do Peixe para a final será estampada pelo Plano Santa Saúde. A WestLake Pneus, por sua vez, estará presente na parte traseira do calção. Já a Terracom, ocupará a área frontal do shorts.

Os valores exatos dessas ativações não foram divulgados pelo clube, prática comum neste tipo de negociação. No entanto, o Santos terá a oportunidade, mesmo que pontual, de alavancar as receitas da instituição com novas fontes de renda.

Com uma vantagem de um gol de diferença, construída no jogo de ida, disputado na Vila Belmiro, o Peixe joga pelo empate diante do rival para encerrar o jejum de títulos. A ultima taça conquistada pelo Alvinegro Praiano foi justamente o torneio estadual, na temporada 2016.

À época, o Santos derrotou o Audax, comandado por Fernando Diniz, por 2 a 1 (placar agregado), na decisão da competição.