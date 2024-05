Santos é autorizado a jogar com público na Vila, e renda será doada às vítimas do RS

Santos encara o Brusque na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 15:37 • Santos (SP)

O Santos obteve autorização do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá receber torcida na partida contra o Brusque, no dia 19 de maio, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o clube terá que reverter toda a renda do duelo ao Rio Grande do Sul, estado afetado pelas enchentes.

Apesar da liberação, existe a obrigatoriedade que o valor mínimo da doação seja de R$ 500 mil. Portanto, caso a renda do confronto seja inferior a esse montante, o Santos será obrigado a complementar o valor para realizar o repasse às vítimas no sul do país. A Vila Belmiro terá 100% da capacidade liberada, com a proibição de gratuidade de ingressos.

— A tragédia no Sul impõe ações que possam minimizar o sofrimento de milhares de pessoas. O futebol tem o poder de estimular a solidariedade do povo brasileiro. Na partida contra o Guarani, o Santos FC já desenvolveu a iniciativa envolvendo a venda de ingressos virtuais e arrecadou mais de 115 mil reais, a meta agora é lotar a Vila para auxiliar na reconstrução do Estado — afirmou Marcelo Teixeira.

Apesar da liberação para a partida contra o Brusque, o Santos ainda tem punição a cumprir na Série B. Os próximos três jogos do Peixe serão com os setor de arquibancadas fechado à torcida, sendo permitida a presença em outros setores.

Deste modo, a liberação total da Vila Belmiro acontecerá apenas no sétimo jogo como mandante da equipe comandada por Fábio Carille, que será disputado contra o Ituano, no dia 12 de junho.

Vila Belmiro receberá torcida do Santos pela primeira vez nesta edição da Série B do Brasileirão (Foto: Hugo Rodrigues)