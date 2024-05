Santos desconfia de jovem e analisa contratação de zagueiro

(Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 18/05/2024 - 09:21 • São Paulo (SP)

O Santos vive uma indefinição em relação a zaga para a sequência da temporada. Se após o Campeonato Paulista, o clube optou por apostar em Jair como o terceiro nome da posição, agora existe uma ressalva quanto a parte física do atleta que é visto como de grande potencial técnico no elenco.

Na reta final da competição estadual, o Menino da Vila ganhou a condição de primeiro reserva do setor defensivo santista e até mesmo substituiu Joaquim, titular da posição, durante as quartas de final contra a Portuguesa. No entanto, os sucessivos problemas físicos tem deixado a direção do clube alvinegro ressabiada e cogitando até mesmo monitorar o mercado de zagueiros na janela do meio do ano.

Uma opção cogitada próximo ao fim do Paulistão foi Maurício, que é volante de origem, mas que, também, pode atuar como zagueiro. Aos 35 anos, o jogador, que estava no Portimonense, de Portugal, teve o seu nome levado à diretoria. Porém, foi vetado pelo presidente Marcelo Teixeira, que comunicou o técnico Fabio Carille e o coordenador esportivo Alexandre Gallo que gostaria de investir em atletas mais novos e, de preferência, formados no clube, em detrimento a profissionais mais velhos.

Atualmente, Maurício está sem clube e negocia com o América-MG e o Criciúma. Ele também chegou a ter o seu nome ventilado no Corinthians, mas a situação não avançou por divergências entre a coordenação executiva de futebol, liderada por Fabinho Soldado, e o então diretor da pasta Rubens Gomes, o Rubão, que foi desligado do cargo na última semana.

Sem poder contar plenamente com Jair, por conta do histórico físico, Alex Nascimento foi o titular do Santos na derrota para o Amazonas, pela quarta rodada do Paulistão, no último fim de semana, substituindo o experiente Gil, de 36 anos, que foi preservado. O jogador, porém, não agradou. Além de possuir um histórico recente de lesões próximo ao de Jair, que, enquanto isso, tem atuado na categoria sub-20 para ganhar ritmo de jogo.

Messias, que tem 29 anos, foi emprestado ao Goiás após o fim do Estadual, justamente para aliviar a folha salarial e dar espaço a atletas mais novos. Porém, a direção repensa esse posicionamento e avalia a possibilidade de ir ao mercado na posição. Além disso, o clube alvinegro também aguarda para saber se João Basso seguirá no Estoril por empréstimo ou voltará ao time da Vila Belmiro para compor o setor.