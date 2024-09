Santos demite técnico das Sereias da Vila e anuncia campeão em 2017 como substituto

(Foto: Arthur Barreto/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 18:16 • São Paulo (SP)

O Santos anunciou nesta segunda-feira (16) que demitiu o técnico da equipe feminina, Glaucio Carvalho. O treinador estava na equipe desde abril, quando chegou ao clube para substituir Kleiton Lima.

Glaucio não resistiu à sequência de resultados ruins. As Sereias da Vila foram rebaixadas no Campeonato Brasileiro Feminino e, até o momento, estão fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista.

Junto com o anúncio da saída do treinador, o Peixe também já comunicou quem será o substituto: Caio Couto. Essa será a segunda passagem do técnico pelo clube. Ele já comandou o feminino do Santos entre 2015 e 2017, tendo conquistado Campeonato Brasileiro de 2017 com as Sereias.

Caio Couto assume o posto de técnico das Sereias da Vila. (Foto: Divulgação/Santos)

Caio, inclusive, já foi apresentado ao elenco na tarde desta segunda (16) no CT Rei Pelé.

- Voltar a vestir essa camisa é um motivo de muito orgulho. Desde os primeiros dias já estou vendo o esforço da diretoria em trazer novas jogadoras, e isso nos motiva ainda mais. Encontrei um elenco disposto em fazer algo diferente e é exatamente isso que nos trouxe para esse novo desafio - declarou o técnico durante sua apresentação.