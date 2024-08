Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 00:02 • Santos (SP)

O Santos terminou a partida empatado contra a Ponte Preta, nesta sexta-feira (30), na Vila Viva Sorte pela Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Giuliano falou sobre o momento de frustração vivenciado pela equipe de Fábio Carille e afirma que não estão conseguindo reagir.

Apesar do bom desempenho no primeiro tempo, o Alvinegro Praiano deixou escapar a vitória e não conquistou os 3 pontos na rodada. Os gols do Peixe foram marcados por Giuliano e João Basso, e para arrancar o empate, no segundo tempo a Macaca abriu o placar com Jéh e Dodô, que marcou nos acréscimos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Giuliano falou sobre a situação de frustração no Santos.

- Cometemos uma falha no final, e o momento é difícil. São quatro jogos sem vitória. Hoje a gente jogava dentro de casa, precisava tomar essa confiança. Nós fizemos bem boa parte do jogo, e o futebol, ele não perdoa. E hoje nós saímos com mais um resultado contrário dentro de casa. - afirmou o jogador.

- No futebol, a temporada é difícil e é normal às vezes que você tenha essa oscilação. Você tem que reagir muito rápido. E nós não estamos conseguindo reagir da maneira que o torcedor espera. É campeonato disputado como equipe. Precisamos reagir para que a gente possa ter um resultado melhor no próximo jogo. - completou Giuliano

Após o resultado final, a torcida do Santos demonstrou a revolta que vem sentindo e novamente vaiou os jogadores e Fábio Carille ao final da partida.

- O torcedor está frustrado pelo desempenho da equipe e pelos últimos resultados. Apesar de nós estarmos lá em cima na tabela, a gente sabe que o torcedor está sofrendo e não é de agora, não é somente dessa temporada. E cabe a nós trabalhar para poder reverter e voltar a vencer.

Sequência do Santos

Com o resultado, ao somar 40 pontos o Santos atinge a liderança mas pode permanecer líder por pouco tempo. O rival Novorizontino segue logo atrás com a mesma pontuação e com um jogo a menos.

Para o próximo confronto, no próximo sábado (07), o Alvinegro irá enfrentar o Brusque. A bola rola às 17h na Arena Joinville.