Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 19/05/2024 - 15:00 • São Paulo (SP)

O Santos mandará na cidade de Londrina, no Paraná, a partida contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Brasileirão. A partida será no Estádio do Café.

A decisão fez parte de uma iniciativa da diretoria santista de se aproximar dos torcedores em outras cidades do Brasil. Durante o Paulistão, a equipe alvinegra já havia feito dois jogos na cidade de São Paulo: contra o São Bernardo, no Morumbis, e a semifinal contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

Existia a expectativa do Peixe também mandar partidas no Rio de Janeiro durante a segunda divisão, mas o técnico Fabio Carille rechaçou a possibilidade de atuar novamente em outros Estados. O treinador, no entanto, deixou em aberto a chance da equipe da Vila Belmiro jogar em outros municípios paulistas.

— Vamos para Londrina e vamos ter cuidado para tirar jogos daqui para muito longe. O máximo que pode acontecer mais é São Paulo. Muito difícil acontecer outro — disse Carille em entrevista coletiva após a vitória santista sobre o Brusque, neste domingo (19).

O duelo contra o clube catarinense foi o primeiro do Santos como mandante que contou com torcedores presentes. Antes, contra Paysandu e Guarani, a equipe não pôde receber público, por conta de uma punição imposta pelo STJD, devido às invasões e atos de vandalismo na última rodada do Brasileirão no ano passado, quando o rebaixamento do Peixe foi decretado ao perder para o Fortaleza.

O Alvinegro cumprira a pena também no jogo deste fim de semana, mas conseguiu uma liminar ao se comprometer a doar a renda bruta da partida contra o Brusque para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.