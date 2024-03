Santos corta Willian Bigode do Paulistão e define substituto

Willian tem 10 jogos na temporada (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 19:05 • São Paulo (SP)

O Santos decidiu cortar o atacante Willian Bigode, que sofreu lesão muscular, da lista de inscritos do Paulistão 2024 e definiu o substituto: Gabriel Brazão, jogador contratado nesta temporada.

Bigode sentiu dores na coxa esquerda após travar o pé enquanto fazia o movimento de chute durante o treino de quinta-feira (7) e precisou deixar a atividade no CT Rei Pelé. O atleta foi encaminhado para exames de imagem, que constataram lesão no músculo anterior da coxa esquerda.

O atacante iniciou o tratamento no CEPRAF do Peixe. Como não estará recuperado até o fim do Campeonato Paulista, a decisão foi por cortá-lo.

O goleiro Gabriel Brazão, anunciado como reforço no último dia 27 de fevereiro, entra na vaga de Willian Bigode no Santos. O jogador estava contratado há mais tempo, mas não foi inscrito antes pelo "transfer ban" sofrido pelo clube em razão de uma dívida com o técnico Fabián Bustos.

Gabriel Brazão será substituto de Willian Bigode no Paulistão (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Cortado da lista e substituído por Brazão, Willian chegou ao Santos em 2024. Ele soma 10 partidas disputadas, dois gols e nenhuma assistência.