Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 24/05/2024 - 20:04 • São Paulo (SP)

O Santos analisa possibilidade da Puma, parceira do Palmeiras, ser sua fornecedora de material esportivo a partir de 2025. Porém, segundo apurou o Lance!, as conversas são muito iniciais e complicadas de avançar. Hoje, o uniforme do Peixe é produzido pela Umbro, e as partes também tratam das possibilidades para o futuro.

A Puma negocia para estender a parceria com o rival até 2027, e as tratativas estão bem encaminhadas para um final feliz. Atualmente, a empresa tem contrato de exclusividade com o Palmeiras e ainda não há definição se esta condição será mantida. Este seria o principal fator de dificuldade para um acerto com o Santos.

Recentemente, o Bahia também surgiu como um possível parceiro da empresa. O Grupo City, dono da SAF do Tricolor de Aço, tem acordo com a fornecedora em todos os clubes do conglomerado, como o Manchester City (ING).

A informação sobre a possibilidade de Puma e Santos formarem uma parceria foi publicada inicialmente pelo portal "Sports MKT".

O acordo entre Santos e Umbro tem validade até o fim deste ano, e o clube estuda as possibilidades para aumentar os ganhos financeiros com publicidade. A atual fornecedora de material esportivo tem interesse em seguir no Peixe.

Santos e Palmeiras se enfrentaram na final do Paulistão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC