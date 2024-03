Peixe e empresa tem acordo desde abril de 2023 (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 13/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos entrou em acordo com a Blaze pela valorização dos valores pagos pelo patrocínio máster, e as partes mantiveram o tempo de contrato inicial, até abril de 2025. Durante as negociações, a preferência santista foi pela manutenção da parceria, apesar de ter novas propostas em mãos, e a prioridade se deu também pela proximidade da gestão com Neymar.

O Peixe recebeu proposta da PariMatch, uma casa de apostas, que se interessou em cobrir os valores da atual patrocinadora e estampar os principais espaços publicitários do clube. A oferta chegou ainda no início do ano, em janeiro.

Contudo, apesar da proposta da concorrente ter sido considerada positiva, algumas exigências santistas não foram muito bem aceitas pela empresa interessada. Com isso, o clube ficou com um "pé atrás" pela mudança.

A boa relação entre Blaze e o Alvinegro no período de parceria permitiu que as partes negociassem uma necessária valorização do patrocínio, tendo em vista que existiam interessados oferecendo mais dinheiro. A corporação de cassinos online, inclusive, sinalizou que deseja regularizar as atividades no Brasil, como noticiado pelo Lance! em janeiro, e sempre demonstrou interesse em ficar no Alvinegro.

Além disso, a proximidade da gestão de Marcelo Teixeira no Santos com Neymar e seu pai contribuiu pela preferência no patrocínio. A empresa chegou ao Santos também com intermediação do craque, e a opção por estreitar relações e manter um ambiente saudável com a "Neymar S.A" teve influência no negócio.

Neymar teve influência no patrocínio máster do Santos (Foto: Divulgação)

QUANTO O SANTOS GANHA?

Em valores brutos, o Peixe ainda tinha em torno de R$ 12 milhões a receber até abril de 2025 pelo patrocínio. As cifras subirão, e o tempo de vínculo está mantido.

O acordo foi fechado em R$ 45 milhões pelos dois anos de contrato, há aproximadamente um ano. Na prática, os valores são ligeiramente menores devido aos impostos e comissões.