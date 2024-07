Santos aposta em venda de titular para reforçar elenco na janela

Raul Baretta / Santos FC







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 14/07/2024 - 06:25 • Santos (SP)

A provável venda de Joaquim será fundamental para o Santos reforçar o elenco para a sequência da Série B do Brasileirão. O zagueiro atrai o interesse de diversos clubes e deve ser negociado pela diretoria alvinegra nesta janela de transferências.

Dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, o Santos pede 10 milhões de euros (R$ 59,3 milhões, na cotação atual) pela transferência. Com isso, caso a transação se confirme, o Peixe receberia cerca de R$ 47 milhões e teria condições de reforçar o grupo comandado por Fábio Carille.

Novidades em breve

Após a lesão de João Paulo, fora da temporada com uma lesão no tornozelo esquerdo, o clube busca um nome para disputar posição com Gabriel Brazão e possui conversas avançadas com o goleiro Renan, atualmente no Juventude e que pertence ao Sport. O goleiro pode rescindir o contrato nos próximos dias e chegar de forma gratuita.

Outro reforço apalavrado é o atacante Billy Arce, livre no mercado depois de deixar o Once Caldas-COL. O jogador foi oferecido à direção do Santos, que teria apenas que arcar com os salários do equatoriano de 26 anos.

Única oferta oficial foi do futebol mexicano

O Tigres, do México, foi a única equipe que enviou uma proposta oficial pelo zagueiro de 25 anos. No entanto, a oferta foi recusada pela diretoria do Peixe, que não aceitou os valores oferecidos.

Apesar do interesse em negociar o atleta, o Peixe sabe do interesse de diversos clubes no jogador e pretende criar um "leilão" para alcançar o valor solicitado - 10 milhões de euros.

Saída de Joaquim daria alívio ao caixa do Santos

Após não negociar o jogador em janeiro, a diretoria está decidida a vender Joaquim. O Santos planeja aliviar a folha salarial com a saída e usar o valor para reforçar o elenco na janela de transferências. Nos últimos dias, o Peixe acertou as saídas de Zabala e Baliero. Paulo Mazoti, Derick, Balão, Kevin Malthus, Rafael Moreira e Bruno Marques também devem deixar o clube. Mesmo à disposição para a sequência da temporada, João Basso também pode sair.

Sufocado pela baixa arrecadação na Série B, essas saídas dariam ao Santos a chance de se atentar a posições carentes no elenco. A equipe também acertou, recentemente, as saídas de Nonato e Cazares.