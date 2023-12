No final do ano passado, assim que Pelé faleceu, a família do Rei solicitou que a camisa 10 fosse aposentada definitivamente no Santos. Contudo, após vir à tona um vídeo onde o próprio ídolo recusa a chance de aposentadoria da camisa, a presidência do clube optou por manter a numeração entre os jogadores do elenco. O atual detentor da camisa 10 do clube é o meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo.