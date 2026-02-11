Santos anuncia Moisés como novo reforço; veja quando jogador pode fazer a estreia

O Santos anunciou, nesta quarta-feira (11), o quarto reforço para a temporada: o atacante Moisés. O jogador estava no radar do Peixe desde o início do ano, e o negócio foi fechado por R$ 12,3 milhões, com bônus atrelados ao cumprimento de metas. O atleta de 29 anos foi adquirido em definitivo e assinou contrato válido por três anos.

Moisés pertencia ao Fortaleza e acumula duas passagens pelo clube cearense. Ao todo, disputou 173 partidas com a camisa do Leão do Pici, marcou 42 gols e distribuiu 18 assistências. Ele foi um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O atacante já foi regularizado no BID da CBF e está apto para estrear pelo Peixe. O Alvinegro Praiano enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ainda não venceu na competição e soma apenas um triunfo em oito jogos na temporada.

- Primeiramente tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. Sabemos do tamanho que tem essa camisa do Santos, um clube gigante. Muito feliz de estar aqui, de estar representando esse escudo muito grande. Espero poder retribuir todo o carinho que eu recebi com gols, assistências e podendo ajudar o clube. Podem esperar de mim a máxima dedicação possível para, junto com meus companheiros, buscar coisas grandes para os Santos - declarou o reforço.

Moisés conquistou a Copa do Nordeste 2022 e os Campeonatos Cearense de 2022 e 2023 com o Fortaleza. (Foto: Reprodução/ Internet)

Moisés tinha contrato com o Fortaleza até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano. Sua primeira passagem pelo Laion começou em 2022. Um ano depois, foi negociado com o Cruz Azul, do México, em uma transferência considerada a maior do futebol nordestino à época, por cerca de R$ 25 milhões. No clube mexicano, disputou 85 partidas e conquistou três títulos.

Posteriormente, retornou ao time cearense com 100% dos direitos econômicos, mas não conseguiu se firmar na equipe, que acabou rebaixada para a Série B. O atacante também acumula passagens por Hercílio Luz (SC), Concórdia (SC), Brusque (SC) e Ponte Preta.

Além da renovação de Neymar até o fim do ano, o Peixe já havia anunciado os empréstimos de Gabriel Barbosa e Gabriel Menino, além da contratação em definitivo de Rony.

Reforços 2026:

Gabriel Barbosa

Data do anúncio: 3 de janeiro

Contrato: empréstimo até o final do ano

Time anterior: Cruzeiro

Idade: 29 anos

Gabriel Menino

Data do anúncio: 14 de janeiro

Contrato: empréstimo até o final do ano

Time anterior: Atlético-MG

Idade: 25 anos

Rony

Data do anúncio: 30 de janeiro

Contrato: em definitivo por três anos

Time anterior: Atlético-MG

Idade: 30 anos