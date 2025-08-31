Santos: Acompanhe ao vivo a coletiva do técnico Juan Pablo Vojvoda
Santos estaciona na tabela com o empate diante do Fluminense
O Santos ficou no empate sem gols diante do Fluminense, neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo marcou a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, que durante a coletiva de apresentação, que ocorreu na semana passada, disse que o time precisava de um resultado imeditado.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Ficha Técnica:
SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo (31), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (São Paulo);
🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)
🧑🤝🧑Público: 12.515
💰Renda: R$ 738.351,62
🟨 Cartões amarelos: Santi Moreno, Martinelli e Renê (Fluminense); Escobar, Rollheiser e Neymar (Santos)
Escalações:
⚽SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Zé Rafael, Rollheiser (Barreal); Caballejo (Deivid Washington), Neymar e Guilherme (Tiquinho).
⚽FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Thiago Silva (Hércules), Freyte e Renê; Hércules, Bernal e Martinelli (Otávio); Hércules, Lucho Acosta (Ganso), Santi Moreno (Soteldo); Serna e Cano.
