imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos: Acompanhe ao vivo a coletiva do técnico Juan Pablo Vojvoda

Santos estaciona na tabela com o empate diante do Fluminense

Vojvoda fez a estreia no comando do Santos diante do Fluminense. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Vojvoda fez a estreia no comando do Santos diante do Fluminense. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 31/08/2025
18:32
O Santos ficou no empate sem gols diante do Fluminense, neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo marcou a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, que durante a coletiva de apresentação, que ocorreu na semana passada, disse que o time precisava de um resultado imeditado.

Ficha Técnica:

SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (31), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (São Paulo);
🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)
🧑‍🤝‍🧑Público: 12.515
💰Renda: R$ 738.351,62

🟨 Cartões amarelos: Santi Moreno, Martinelli e Renê (Fluminense); Escobar, Rollheiser e Neymar (Santos)

Vojvoda assinou contrato até o fim de 2026 com o Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Vojvoda assinou contrato até o fim de 2026 com o Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Zé Rafael, Rollheiser (Barreal); Caballejo (Deivid Washington), Neymar e Guilherme (Tiquinho).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Thiago Silva (Hércules), Freyte e Renê; Hércules, Bernal e Martinelli (Otávio); Hércules, Lucho Acosta (Ganso), Santi Moreno (Soteldo); Serna e Cano.

