Santos anuncia novo reforço (Foto: Divulgação/Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 18:20 • Santos (SP)

O Santos acertou, nesta quarta-feira (28), a contratação do goleiro Renan. O jogador, que foi revelado pelo Botafogo, terá contrato válido até dezembro de 2024 com possibilidade de renovação por mais um ano.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O atleta com 35 anos chega como mais uma opção para o gol e terá a missão de disputar a vaga com Gabriel Brazão, titular absoluto após lesão de João Paulo.

Renan deve ser a penúltima contratação Santos nesta janela de transferências. O Alvinegro já acertou as contratações com os atacantes Billy Arce e Wendel Silva, e está perto de acertar com o gambiano, Yusupha Nije, do futebol do Catar.

O novo goleiro foi revelado na base do botafogo e iniciou sua carreira profissional em 2008. Anos mais tarde, em 2016, foi transferido ao Avaí e se tornou grande destaque no clube, o que chamou atenção do Ludogorets, Bulgária, pelo qual foi contratado no ano seguinte.

Após passar cinco anos no clube Búlgaro, retornou ao Brasil em 2022 e teve passagens por Atlético-GO, Sport e Juventude antes de chegar ao Santos.

Foto: Divulgação / Santos FC