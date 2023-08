A ideia é usar a experiência destes atletas no vestiário, mas também dar autonomia para que eles atuem em negociações. Mesmo com a janela de transferências fechadas, os clubes brasileiros podem contratar jogadores livres de contrato até o dia 15 de setembro e o Santos deve seguir no mercado em busca de opções neste modelo. No entanto, a prioridade está na contratação de um treinador para substituir Paulo Turra, demitido na manhã deste domingo (6). A tendência é que um possível coordenador esportivo já chegue com o novo comandante contratado em escolha que terá participação exclusiva dos membros do comitê de gestão.