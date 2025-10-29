Neymar faz falta? Torcida do Santos opina em enquete do Lance!

O atacante do Santos, Neymar, não entra em campo desde o dia 14 de setembro, quando o Peixe empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena MRV.

Em enquete promovida pelo Lance! no grupo de WhatsApp do Santos, com cerca de 700 participantes até a publicação desta reportagem, constatou-se que o torcedor santista sente falta do camisa 10 em campo, mesmo diante das sucessivas lesões sofridas pelo atleta nesta temporada.

ENQUETE:

E aí, torcedor santista. Como está a expectativa para o retorno do Neymar?

-Tem que voltar o quanto antes. Faz muita falta (406)

-Precisa mostrar serviço. Ainda não embalou (196)

-Não tem que ter pressa para voltar. Precisa estar 100% e não adiantar os processos (101)

Total de votos: 703

Neymar deve retornar ao Peixe no duelo contra o Fortaleza. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Neymar no Santos:

O atacante do Santos, Neymar, sofreu a terceira lesão na coxa nesta temporada há pouco mais de um mês. No dia 18 de setembro, o jogador teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

O Peixe entrou em campo 48 vezes em 2025, somando participações no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O ídolo santista atuou em 23 partidas, mas ficou fora das seis primeiras rodadas da fase inicial do estadual. Ou seja, esteve presente em 23 dos 42 jogos possíveis desde então.

A expectativa é de que o camisa 10 retorne no duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele ainda deve desfalcar o Santos nas partidas contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, e o Palmeiras, no Allianz Parque.

O Peixe vem de um empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton Santos, pela última rodada do campeonato. No início da semana, Neymar começou a transição física, treinou com bola e fez alguns testes físicos.