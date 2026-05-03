Gabriel Brazão comenta empate do Santos com o Palmeiras: 'Estamos fazendo grandes jogos'

O goleiro do Santos Gabriel Brazão comentou a atuação do time diante do Palmeiras na noite deste sábado (2), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também revelou que sentiu um incômodo antes da partida e que se sentiu mal após vomitar constantemente. No entanto, em nenhum momento pensou em ser substituído.

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O camisa 77 está suspenso para o próximo jogo, que será diante do Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Antes, o Peixe enfrenta o Deportivo Recoleta na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

— Eu acho que estamos fazendo grandes jogos. Estamos jogando melhor, com uma continuidade de trabalho. Viemos à casa do Palmeiras e jogamos como planejado, criando oportunidades. Sabíamos que eles teriam chances, e nós também. Foi um jogo equilibrado. No detalhe, não cabe a mim dizer se foi falta ou não. Houve uma infelicidade ao perdermos a bola e sofrermos o gol. O Palmeiras, quando tem essas oportunidades, acaba punindo - disse.

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O goleiro do Santos perdeu o pai no fim do mês passado e ficou de fora de duas partidas da equipe: contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, e diante do Bahia, pelo Brasileirão.

— Infelizmente, perdi o meu pai, mas, antes disso, conversei com ele nos últimos dias, e ele me pediu para voltar a pensar no futebol, que tanto amo, e sentir novamente o prazer de jogar. Desde o começo do ano, foi difícil me dividir entre viagens, treinos e hospital. Nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, e a cabeça não descansava, estava sempre no meu pai. Agora, o que fica é a saudade. Ele gostaria de me ver bem, como foi no último jogo e agora novamente - completou.

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Gabriel Brazão antes do duelo entre o Santos e o Palmeiras. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda do Santos:

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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