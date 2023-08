O confronto diante do Imortal marca o retorno do público à Vila Belmiro, pois o Peixe estava sob punição do STJD por conta dos conflitos ocorridos no clássico com o Corinthians. Os 11 mil ingressos disponíveis foram comercializados em pouco tempo depois da abertura das vendas. Os demais 4 mil destinados aos proprietários de cadeiras cativas, especiais e camarotes, não podem ser colocados à venda, totalizando a carga de 15 mil lugares.