Quem é Billy Arce, o novo jogador do Santos

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 11:15 • Santos (SP)

Equatoriano de 26 anos, Billy Arce é um ponta-esquerda com muitas passagens por times Sul-Americanos: Emelec, LDU, Independiente Del Valle, Peñarol, Once Caldas (seu último clube), Brighton, da Inglaterra, entre outros. O jogador foi anunciado como novo reforço do Santos.

O atacante já foi especulado em outras oportunidades no Santos, mas nunca houve um avanço de negócio de fato. Inclusive, em suas redes sociais, ele deixou uma mensagem, a mais ou menos duas semanas atrás: “Los sueños se cumplen””, “os sonhos se realizam, em português”. Para a torcida do Peixe é sempre importante ter jogadores que queiram vestir realmente a camisa, logo, já tem moral.

Arce chega para dar mais criatividade e velocidade para o time comandado por Fábio Carille, visto que a posição de ponta é uma dor de cabeça constante para o treinador. Guilherme, que é um dos destaques do Santos na atual temporada, vive um ano com muitas lesões e nenhum jogador conseguiu incomodar a ponto de discutir sua titularidade.

Do lado direito, Otero volta a jogar bem, porém Pedrinho não tem sido um bom substituto. Assim, o equatoriano chega para abrir o leque de opções do comandante e, quem sabe, solucionar os seus problemas. Além disso, ventila-se que Billy Arce pode ser testado como meia armador, posição em que teve mais destaque no Once Caldas, pois Giuliano teve mais uma lesão confirmada e Serginho ainda não caiu nas graças da torcida.

A negociação se arrastou por mais ou menos duas semanas, por conta de entraves contratuais entre o atacante e o Once Caldas.

O atleta, que já está treinando com o grupo há uma semana, foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 31, e pode ser opção no banco de reservas para Fábio Carille na partida que marca o fim do primeiro turno da Série B, contra o Sport, na sexta-feira, 02.