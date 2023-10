A história do mascote do Santos reflete a evolução do clube e sua relação com a cidade litorânea. O Santos carrega com orgulho seu apelido de “Peixe” e a baleia como mascote oficial. A baleia representa a força, determinação e a tradição vitoriosa do clube. Ao longo dos anos, o mascote do Santos sofreu diversas transformações, mas a baleia se estabeleceu como o símbolo mais marcante e representativo do clube. O Peixe é mais do que um time de futebol, é uma paixão que transcende gerações e une uma torcida apaixonada em torno do orgulho de ser santista. A baleia é a figura que simboliza essa paixão e representa a história gloriosa do Santos Futebol Clube, um clube que escreveu seu nome na história do futebol brasileiro e mundial.