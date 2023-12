Quem vai decidir se o Neymar vai jogar novamente ou não no Santos é o próprio Neymar. Qualquer pessoa que vier a público para dizer que tem um projeto com o Neymar, terá uma falta de responsabilidade e de respeito com o torcedor que não deve ser considerada. Nem o Santos e nem um clube do Brasil tem condição de construir um projeto financeiro para trazer ele para o Brasil. Eu até acredito que o Neymar venha realmente no final do confronto dele. Ele deve passar um ano no Brasil se preparado para jogar a próxima Copa do Mundo, que será a última. Se ele quiser voltar para o Santos, não vou medir esforços para trazer ele de volta. Sem discursos eleitorais, a opção terá que vir totalmente do jogador. Não existe condição de criar qualquer tipo de engenharia financeira para trazer o Neymar.