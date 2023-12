Responsável por blindar o elenco e amenizar a situação, o responsável pelo departamento de comunicação santista optou pelo silêncio e desde segunda-feira (4) não respondeu o contato feito pela reportagem. Diferentemente do que fez o estafe do atleta, que apresentou a versão do atacante e confirmou a informação do atraso e a multa de 20% no salário.