Para se livrar do rebaixamento, o Santos depende apenas de si: uma vitória garante o clube na Série A de 2024. Em caso de empate, no entanto, o Peixe precisará torcer para que o Bahia não vença o Atlético-MG. Isso porque as duas equipes terminariam a competição com o mesmo número de pontos, mas o Tricolor de Aço levaria vantagem pelo número de vitórias (atualmente, os dois times estão empatados com 11 triunfos).