Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 16/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

A lesão do atacante Julio Furch deve fazer com que o Santos acelere as buscas pela contratação de um centroavante. Isso porque o Peixe tem sofrido para encontrar um titular da posição, pois o argentino sofre com contusões recorrentes na temporada 2024.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

➡️ Clique aqui e veja a tabela completa da Série B

Considerado titular, Furch teve uma lesão na região do trapézio ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo da vitória sobre o Ituano. O novo problema ligou alerta no clube.

Julio Furch, atacante do Santos, tem sofrido com lesões, e clube busca alternativa (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Desde o Paulistão o Santos busca a reposição ideal para Furch, que perdeu diversos jogos da Série B e começou a final do estadual na reserva por problemas físicos.

A princípio, quem tinha assumido a posição era Alfredo Morelos. Porém, o colombiano não correspondeu e deve ser negociado nesta janela de transferências. Atualmente, ele é o último da fila no setor.

Willian Bigode teve certo espaço nas ausências de Julio Furch no Santos, mas também é contestado. Aos 37 anos, o atacante tem 12 partidas e quatro gols na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Julio Furch e Alfredo Morelos, opções de centroavantes do Santos, em treinamento (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Qual centroavante o Santos deve contratar após nova lesão de Furch?

O Santos se interessou pelo atacante Léo Baptistão, que está no Almería, da Espanha. Contudo, a negociação é complexa, porque o centroavante é peça importante em seu atual time e disputou 34 partidas na última temporada, tendo marcado seis gols.

Antes, outros nomes que passaram pelo radar alvinegro foram: Alexandre Pato, Deyverson e Henrique Dourado.