O Santos teve um dia agitado do ponto de vista do mercado nesta quinta-feira (27). A principal notícia foi o avanço pela contratação do zagueiro Juan Pablo Vargas, que jogou a Copa do Mundo de 2022 pela Costa Rica. Mas as boas informações não pararam por aí, já que Julio Furch, recém-contratado, teve seu nome publicado no BID e está liberado para estrear pelo Peixe. Quem não tem presença garantida no próximo jogo é João Paulo, que ainda se recupera. Confira as notícias do Santos abaixo!