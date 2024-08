Presidente do Santos minimiza momento ruim: “Já aconteceu em alguns jogos”

Presidente do Santos acha normal a oscilação do time (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 16:17 • São Paulo

No dia seguinte ao terceiro jogo sem vitória do Santos na Série B e vaias da torcida na Vila Viva Sorte, o presidente do clube, Marcelo Teixeira usou as redes sociais para comentar o atual momento do time, que é vice líder, um ponto atrás do Novorizontino.

"Oscilar na competição já aconteceu em alguns jogos, mas acabamos na liderança provisória no primeiro turno. Ocorre novamente neste início de returno. O importante é corrigir falhas para alcançar o objetivo deste Brasileiro de 2024, que não será lembrado por grandes espetáculos, ao contrário, deverá ser esquecido para nunca mais o Santos FC voltar a disputar essa divisão no país" – disse o presidente do Peixe pelo Instagram.

Além das vaias, antes da coletiva do técnico Fabio Carille, torcedores que passavam próximos do vestiário, protestaram, principalmente contra a comissão técnica. Assim como o presidente, o treinador tratou as críticas como uma situação normal do futebol e quer foco na próxima partida do Santos.

"Motivar e deixar bem claro para os jogadores dentro de campo o que eles tem que fazer e buscar ser bastante organizado para que a gente consiga a vitória no próximo jogo. É normal do futebol" - afirmou Carille ao amenizar a cobrança pelos últimos resultados.

Fabio Carille tem recebido críticas pela oscilação do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O Peixe ainda pode perder a segunda posição na tabela para o Mirassol, que fecha a 23ª rodada nesta segunda contra o Paysandu fora de casa. O alvinegro volta à campo na sexta-feira para enfrentar a Ponte Preta pela 24ª rodada da Série B na Vila.