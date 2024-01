O Santos assumiu o risco de sofrer algumas sanções ao entrar em uma disputa judicial com o V-Varen Nagasaki, do Japão, por conta do técnico Fábio Carille. Como o contrato do treinador com o Peixe foi registrado na sexta-feira (12) na CBF, não há preocupação para que o profissional assuma o clube alvinegro em jogos oficiais, mas a disputa com os japoneses deve entrar na Fifa e gerar possíveis transtornos para o Alvinegro no futuro.