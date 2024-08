O caminho de volta! Santos acumula números positivos na Série B

Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes e História Santista • Publicada em 06/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Como sonhado pelos torcedores, o Santos pavimenta, até com certa tranquilidade, o seu retorno à Série A do Brasileirão. Líder isolado da Série B, o Peixe acumula números positivos na competição e não perde desde o dia 14 de junho. Veja detalhes da campanha!

Números de primeira!

Desde a última derrota, para o Operário fora de casa, o Peixe acumula cinco vitórias e quatro empates, com 13 gols marcados e apenas três sofridos. Nestes nove jogos de invencibilidade, a equipe só tomou gol em três partidas, e ficou cinco jogos sem ser vazado.

Atualmente, a equipe tem o melhor ataque da competição, com 30 gols marcados, e a segunda melhor defesa, com 14 gols sofridos. A equipe está empatada com o Mirassol e atrás do Operário, que sofreu apenas 10 gols.

Nesse momento, o Santos tem 34 pontos conquistados, com 10 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Na última temporada, o Criciúma, que conseguiu o acesso, teve uma campanha idêntica a esta altura da competição. Os números também são iguais aos do Bahia, em 2022, que também subiu, e aos do Goiás, em 2021.