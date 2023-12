É um caminho inevitável do futebol brasileiro (se tornar SAF). Não tem como escapar. Você tem que fazer direito. Você tem que resguardar o seu clube. Agora, para o Santos, ele é diferente de qualquer outro clube do Brasil. Não existe outra camisa mais pesada do futebol. Essa é a camisa mais pesada do Brasil, e ela é. Nós temos uma base muito cara, somos os maiores formadores do Brasil e da América. Agora, não podemos fazer como Cruzeiro, Botafogo e Vasco. As pessoas criaram um medo de SAF, pois Deus me livre ser um Cruzeiro, Deus me livre ser um Botafogo.