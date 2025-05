Neymar como titular ou no banco? Confira a escalação do Santos para enfrentar o CRB

O Santos visita o CRB nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ O duelo será transmitido no Amazon Prime. Clique aqui para assistir ao vivo.

O duelo marca o retorno do atacante Neymar ao time, após mais de um mês fora de combate. Ele sofreu a segunda lesão na parte posterior da coxa esquerda, desta vez no músculo semimembranoso. O camisa 10 começa no banco.

Até aqui, ele soma nove partidas e seis participações diretas em gols desde o retorno à Baixada Santista.

Neymar soma nove partidas e seis participações diretas em gols na segunda passagem pelo Santos. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

No jogo de ida as duas equipes empataram por 1 a 1 , na Vila Belmiro. Quem vencer no tempo normal garante a classificação para a próxima fase. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade

A equipe que avançar receberá uma premiação de R$ 3.638.250. Nas oitavas de final, os confrontos serão definidos por sorteio, e todas as equipes participantes poderão se enfrentar.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Desfalques:

Soteldo (lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda) Gil (liberado para resolver problemas familiares) Aderlan (dores na coxa direita) João Schmidt (lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda) Escobar (suspenso)

Retrospecto:

9 jogos: 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas 18 gols marcados 8 gols sofridos

Escalações de CRB x Santos:

⚽Escalação do CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano.

continua após a publicidade

⚽Escalação do Santos (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.