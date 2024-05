Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva e Fábio Lázaro • Publicada em 22/05/2024 - 06:00 • Santos (SP)

O Santos acompanha com atenção a tragédia no Rio Grande do Sul, que acontece em decorrência das intensas chuvas na região. O clube promoveu ações para ajudar a população gaúcha e entende que, com o futebol acontecendo, é possível impulsionar ainda mais iniciativas humanitárias.

Jogando a Série B, que não teve rodadas adiadas, o Peixe não seria favorável à paralisação ou adiamento das competições da CBF, embora isso não seja um consenso interno. Mesmo assim, analisa que as decisões da instituição e dos clubes envolvidos deve ser respeitada.

Atualmente, o Santos disputa apenas a Série B e não está na Copa do Brasil ou alguma competição continental, organizada pela Conmebol. Na segunda divisão da elite nacional não há clubes gaúchos. Essa é outra razão para o Peixe nunca ter visto a necessidade de uma paralisação da Série B.

Apesar de não ser favorável, antes do adiamento oficial de duas rodadas da Série A, o Alvinegro também entendia que uma paralisação geral de todas as competições seria um ato simbólico e compreensível.

O Santos é integrante da Libra, organização de liga que conta com times da primeira divisão (Atlético-MG, Bahia, Vitória, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bragantino e Grêmio). Palmeiras, São Paulo e Flamengo foram contra o adiamento de rodadas na Série A, enquanto outros se posicionaram favoravelmente. Apesar de ter uma opinião influente dentro do grupo e em discussões na CBF, o Peixe não quis se posicionar e entrar no debate.

AÇÃO EM PROL DAS VÍTIMAS

O Santos obteve autorização do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) recebeu torcida na partida contra o Brusque, no dia 19 de maio, pela sexta rodada da Série B. O clube destinou toda a renda do duelo ao Rio Grande do Sul.