Mendoza fez valer o apelido “Speed”, adquirido no futebol brasileiro, alcançando a quilometragem em arranque aos 28 minutos do segundo tempo. A marca foi aferida pelo GPS que usou durante a partida, segundo divulgação do Peixe. De acordo com o site "Speedsdb", especializado em velocidade de atletas, o atacante está à frente de nomes como Vini Jr., Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Haaland na lista dos velozes do futebol.