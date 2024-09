Mascote do Santos: veja versões e história

Baleinha e o Baleião são muito tradicionais no futebol brasileiro (Foto: Fernanda Luz/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

A Baleia é o mascote tradicional do Santos, que ironicamente carrega o apelido de "Peixe". O personagem acompanha o clube da baixada santista nos jogos da Vila Belmiro, sendo muito amada por toda a torcida santista. Quer saber tudo por trás da criação e do por que a Baleia é o mascote do Santos? O Lance! te conta na matéria abaixo.

Veja a história do mascote do Santos

De acordo com o site do próprio clube, o apelido de "Peixe" surgiu de forma pejorativa por torcedores de times rivais, por conta da origem praiana do time da baixada santista. Em 1921, o Santos foi identificado com esse nome pela primeira vez, quando o jornal Ítalo Brasileiro apresentou uma charge com um representante do Palestra Itália (atual Palmeiras) admirando um peixe, que simbolizava o Santos. Em 1933, o cartunista João Brito também passou a representar a equipe como um "peixe" no Gazeta Esportiva.

A Baleia como o mascote oficial do Santos

O mesmo João Brito, em 1943, sugeriu que o Santos acabasse utilizando um marinheiro como mascote. mas a ideia não caiu nas graças da torcida. No ano seguinte, em 1944, o artista plástico, Nino Borges, desenhou charges representando uma baleia como mascote do Santos, o que agradou muito os torcedores. Uma curiosidade que é interessante ser falada, é que o "peixe" era visto como um animal fraco, e por isso, a baleia foi escolhida por ser um animal imponente e forte.

Na década de 1950, Messias de Melo, da Gazeta Esportiva, fez um novo desenho de uma baleia ainda mais imponente e forte, que acabou ficando conhecida como o mascote do clube, sendo associada com frequência ao time da baixada santista.

Os mascotes atuais, Baleinha e Baleião

No ano de 2006, o Santos apresentou os personagens Baleinha e Baleião, para animar a sua torcida durante os jogos na Vila Belmiro. No entanto, apenas no ano de 2011, o clube oficializou a Baleia Orca como seu mascote oficial no estatuto.

