O atacante Marinho, atualmente jogador do Fortaleza, fez algumas revelações sobre a polêmica envolvendo o jogo contra o Santos, que culminou na queda do time paulista para a Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 15 do Leão do Pici relatou que chorou no vestiário após o gol marcado na Vila Belmiro e admitiu que queria que o seu ex-clube tivesse permanecido na elite.