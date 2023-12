O Santos afirma que deseja receber 18 milhões de euros (R$ 95 milhões), pelo menos. No entanto, a atual situação financeira do clube é um fator dificultante. Isso porque o Peixe caiu para a segunda divisão e não disputará torneios de mata-mata além do Paulistão. A verba do caixa santista estava em falta antes mesmo da “tragédia” esportiva ser confirmada.