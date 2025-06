Marcelo Teixeira abre o jogo sobre renovação de Neymar e SAF no Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, está otimista com a renovação de Neymar até a Copa do Mundo do ano que vem. O vínculo atual é válido até o dia 30 de junho.

O elenco santista está de férias e se reapresenta no CT Rei Pelé no dia 27 de junho.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o dirigente afirmou que o jogador tem ajudado na reestruturação do clube, como na reforma do vestiário da Vila Belmiro, do CT da base e do time feminino.

-Mas temos os resultados até o fim do ano, o marketing tem uma série de receitas alternativas que estão sendo criadas ou em vigência que ainda não dá para aferir. Só poderemos saber no fim do ano. Fechamos maio, mês importante. Tivemos um acordo com o Neymar em maio porque o contrato previa pagamento até 30 de julho. Não há nenhuma dívida. Antecipamos, fizemos um acordo e dividimos esse valor em parcelas até o fim de 2026. Fechamos um período em maio, mas temos parceiros nas camisas para um primeiro contrato modelo. Na continuidade com a renovação, teremos resultado líquido mais vantajoso. Os parceiros fizeram contrato de um ou dois anos. Temos receitas garantidas. Mesmo assim, estamos conversando com o estafe do Neymar. É um avanço, estamos avançando muito na negociação e estamos bem próximos de um novo acordo para possibilitar a permanência do Neymar por um novo período - afirmou.

Ainda segundo o presidente do Peixe, o clube ainda está se reestruturando após o rebaixamento inédito de 2023. Marcelo Teixeira falou sobre o aumento no quadro de sócios por causa do retorno do Menino da Vila.

-A vinda do Neymar foi uma estratégia importantíssima. Já tínhamos tido um aumento gradativo das receitas. Assumimos com 30 mil sócios, no meio do ano eram 50 mil. Com a vinda do Neymar alcançamos mais de 75 mil. São receitas alternativas que o Santos vem buscando. Foi o maior patrocínio máster da história, mesmo de quando disputávamos final de Libertadores. Não são receitas suficientes ainda, mas trabalhamos para alcançar um equilíbrio financeiro - completou.

Marcelo Teixeira contou com a ajuda do pai de Neymar para fazer reformas na infraestrutura do clube. Mais recentemente o CT da base e do feminino passou por uma reforma. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

SAF no Santos?

O presidente Marcelo Teixeira afirmou que a decisão final sobre a possibilidade de o Santos virar uma SAF será tomada pelo quadro associativo do clube.

O assunto já foi abordado recentemente pelo pai de Neymar. Na ocasião, ele afirmou que acredita em SAF apenas com uma administração profissional.

Marcelo Teixeira também opinou sobre o modelo de gestão em entrevista à Rádio Bandeirantes.

-Eu vou me atrever a dizer… Os oposicionistas no ano passado diziam que a única solução era a SAF. Quase que unânimes. O Santos, no ano passado, pelos desafios que tinha. Imagina vender como outros fizeram com valores irrisórios. O caminho do Santos poderia ser igual ou piorar, vendido no momento de baixa. É como a bolsa de valores, com ações baixas. Alguns envolvidos pensam que é a hora, assumir o Santos, tumultuam nas redes sociais, SAF, SAF, SAF. Concordo, mas não como queriam fazer. Que foi o que ocorreu em outros clubes, com valores que não condizem. Poderia ser no Santos na segunda divisão, sem receitas e com dívidas. Poderíamos fazer uma SAF rápida e desvalorizar. Temos tudo para valorizar o Santos reposicionando o clube. É incalculável quanto vale o Santos. O Santos não tem preço hoje. Para virar uma SAF, de acordo com os desejos do quadro associativo, precisam ser valores que resguardem o direito do clube. O Santos não é clube de balcão de esquina. Santos tem marca, ídolos, nome, cor, torcida. Uma série de questões a serem respeitadas. O que responder o mercado vamos levar ao quadro associativo. Não vou antecipar valores. O Santos não está à venda. Tem suas dificuldades, mas não está à venda hoje. O Santos faz um trabalho para valorizar a marca. Buscando um modelo próprio de negócio. Avaliar o perfil de investidores no mundo - concluiu.