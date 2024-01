Diego Pituca está de volta ao Santos para sua segunda passagem com a camisa do clube. O meia, que assinou contrato válido até o fim de 2027, foi apresentado nesta terça-feira (9), em coletiva realizada na Vila Belmiro. O reforço admitiu que recebeu sondagens de clubes do Brasil e do exterior, mas que "balançou" com a proposta do Peixe.