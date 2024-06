Jogo com Goiás será decisivo para futuro de Carille no Santos

Carille assumiu o Santos em dezembro de 2023 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 19/06/2024 - 06:44 • Santos (SP) • Atualizada em 19/06/2024 - 11:53

Fora da zona de acesso para a primeira divisão, o Santos vive momento de turbulência na temporada. Após ótimo início de Série B, embalado pelo vice-campeonato Paulista, o Peixe acumula quatro derrotas seguidas na competição, e Fábio Carille passa a ter sua permanência à frente do comando técnico da equipe contestada.

A ótima campanha no Campeonato Paulista deu credibilidade ao início de trabalho do treinador, mas a falta de resultados vem gerando um clima de insatisfação nos bastidores do clube.

No momento, Carrile possui como principal aliado o elenco do Santos, que não vê o profissional e sua comissão como responsáveis pelo período de instabilidade. No início do ano, o técnico conduziu a reformulação do elenco, que se readequou à nova realidade financeira após o descenso à segunda divisão, e foi responsável por recuperar jogadores experientes, como o zagueiro Gil e o meia Giuliano.

No entanto, o duelo contra o Goiás nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, será decisivo para a permanência do treinador. Em caso de novo tropeço, a tendência é que Carille deixe o comando do Santos após pouco mais de seis meses de trabalho.

QUEDA DE RENDIMENTO

Após conquistar 15 dos 18 pontos possíveis nas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos engatou uma sequência de quatro derrotas contra América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário, três delas longe da Vila Belmiro, e deixou a zona de acesso para a primeira divisão.

Mesmo uma vitória contra o Goiás não garante o retorno automático do Peixe ao G-4. O Alvinegro terá que torcer para um tropeço do Sport, três pontos à frente na tabela de classificação, na rodada.