Os cinco primeiros reforços foram contratados com a aprovação do ex-responsáveis pelo futebol santista: o técnico Paulo Turra e o coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão. No caso de Nonato, por exemplo, o acerto foi feito pela dupla, mas a chegada do atleta já foi com novos responsáveis pelo departamento: o técnico Diego Aguirre e o coordenador Alexandre Gallo. Aguirre também já foi dispensado do cargo.