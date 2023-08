O Santos é um dos únicos times brasileiros que ainda estão ativos no mercado da bola. Mesmo com a janela de transferências nacional tendo se encerrado no início de agosto, o departamento de futebol do clube alvinegro busca atletas livres no mercado que possam agregar ao elenco. E para a diretoria, a dificuldade em avançar em negociações por reforços é fruto de uma postura do início da gestão de fechar as portas para empresários. Hoje, isso é visto como um erro.