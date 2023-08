Na vitória de virada diante do Grêmio, no último final de semana, Aguirre escalou o zagueiro Joaquim na lateral direita. Além disso, Alex foi colocado como zagueiro pela esquerda, e Jean Lucas formou dupla com Rodrigo Fernández na 'volância'. Lucas Lima foi o meia armador, e Lucas Braga e Mendoza jogaram nos lados do campo. Marcos Leonardo retornou ao ataque.