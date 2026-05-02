Cuca considera empate justo e confirma Neymar diante do Recoleta, pela Sul-Americana

O Santos empatou por 1 a 1 com o Palmeiras na noite deste sábado (2), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Na opinião do técnico Cuca, o empate foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. O Peixe abriu o placar com Rollheiser, e o Verdão empatou com Flaco López.

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— Eu vi um Santos que jogou bem no primeiro tempo, dentro da proposta que a gente tinha. Nós não tínhamos uma primeira bola longa, uma referência. Tínhamos que jogar o jogo, correr o risco de sair jogando, mas tentar a aproximação, com jogadores leves e versáteis. Fizemos uma boa partida na primeira etapa. Na segunda, tivemos o desgaste do time, mas entramos na cara do gol duas vezes e não fizemos. Esse jogo tem que matar. Não vai ficar assim até o final: é um grande adversário, com 40 mil na torcida e um grande banco de reservas. Aconteceu de tomarmos o gol em uma bola dominada nossa. Não sei se houve falta. Levamos o gol e virou outro jogo. Peças importantes cansaram pelo desgaste. Colocamos velocidade na frente para tentar, em uma jogada de contra-ataque, matar o jogo, mas não conseguimos, até porque os meias criativos já tinham saído. Tomamos um gol no fim que foi anulado. Temos que comemorar esse resultado pelo ponto e pela partida. Fizemos um grande jogo, e o torcedor também deve ter ficado satisfeito, apesar de não termos vencido - disse Cuca.

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Palmeiras e Santos jogam pelo Brasileirão no Allianz Parque. (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Neymar:

O técnico Cuca também confirmou que Neymar foi ausência na partida por conta do gramado sintético do Allianz Parque. O jogador já declarou publicamente que não se sente confortável atuando nesse tipo de piso.

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Entretanto, o camisa 10 está confirmado para a última partida de uma sequência de quatro jogos fora de casa. Na próxima terça-feira (5), o Santos enfrenta o Deportivo Recoleta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Río Parapití, pela Copa Sul-Americana.

— Já venderam todos os ingressos. Vai jogar, claro que vai. Depois, também ter sequência até a convocação, fazer o melhor que ele pode. Está energizado. Tem que dar tudo dentro de campo, primeiro para se ajudar e, em segundo, para nos ajudar - afirmou Cuca.

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— O time joga bem com o Neymar e quando ele não está. Estamos fazendo bons jogos até nas derrotas. Fizemos um bom jogo contra o Flamengo, contra o Bahia, diante do San Lorenzo. O resultado não vem. Se você, em um campeonato, está jogando assim e não ganha, fica incomodado. Se olhar os nossos números, não são bons. Estamos fazendo por merecer vencer - completou.

Neymar soma 11 jogos e quatro gols com a camisa do Peixe nesta temporada.

— O Neymar é uma referência, um jogador superimportante para criar jogadas, dar passes. É diferenciado. Vai achar um passe, uma diagonal, para um jogador atacar o espaço. Pensa muito à frente. É muito importante. Hoje, com o Rollheiser, ele aproveitou o espaço, chamou a responsabilidade, criou jogadas. Fico feliz em estar criando alternativas boas também - finalizou Cuca.

Gabriel Barbosa foi titular do Santos no duelo contra o Palmeiras. Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

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