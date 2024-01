Na sequência, ele fez um pedido ao presidente Marcelo Teixeira, para que o mandatário adie as obras previstas na casa santista. Na visão do jogador, é fundamental que o Santos atue na Vila Belmiro durante a disputa da Série B. O estádio pode fechar para reformas a partir da metade de 2024, e ideia do Alvinegro Praiano é mandar suas partidas no Pacaembu.