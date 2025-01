Escalações de São Bernardo x Santos, pelo Campeonato Paulista

Nesta quarta-feira (29), às 18h30 (horário de Brasília), Santos e São Bernardo entram em campo no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O confronto promete agitar a competição, com o Santos buscando reação após a derrota na rodada anterior, enquanto o São Bernardo tenta consolidar sua campanha.

O técnico do Santos, Pedro Caixinha, terá peças-chave de volta ao time titular. O atacante Soteldo, após resolver desentendimentos com a comissão técnica, retorna ao onze inicial. Outra novidade é a estreia de Tiquinho Soares, ex-Botafogo, como titular. O time alvinegro praiano entrará em campo com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Leo Godoy, Tiquinho Soares e Guilherme.

No entanto, o Santos enfrenta desfalques importantes. Escobar (edema na coxa esquerda), Thaciano (inflamação na coxa) e Lucas Braga (dores na lombar) estão fora. Hayner e Wendel foram preteridos por opção técnica. A novidade no banco é o experiente zagueiro Gil, que pode ser uma opção para reforçar a defesa.

Já o São Bernardo, comandado por Ricardo Catalá, aposta em: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Pará, Lucas Lima e Romisson; Fabrício Daniel, Guilherme Queiroz e Léo Jabá. O time busca surpreender e somar pontos importantes na tabela.