- Superei muita coisa durante a minha vida, lembro que no começo eu atravessava a cidade e não tinha dinheiro para a condução. Às vezes pedia para o motorista para deixar eu entrar por trás no ônibus, para conseguir treinar. Quando fiquei sem clube, comecei a trabalhar na obra com meu pai, aí ele não tinha que ficar pagando ajudante. Então, eu ajudava e trabalhava com alegria, sem nenhum problema. Depois ainda arrumava tempo para fazer o meu treino na praia - contou o Menino da Vila.