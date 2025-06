Em caso de permanência de Neymar, o Santos deve jogar mais amistosos internacionais

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que tem a intenção de promover mais amistosos internacionais caso Neymar renove o contrato com o Peixe. O vínculo se encerra no dia 30 de junho e as conversas estão em andamento com o pai do jogador.

Em entrevista ao programa Seleção SporTV na última quinta-feira (05), o presidente do Peixe confirmou a internção de internacionalizar a marca tendo como garoto-propaganda o Menino da Vila.

- A operação foi fantástica, inesperada, formidável. Repatriar um ídolo e dar notoriedade que não teria a não ser com a chegada do Neymar. Vamos ser claros e francos. Vínhamos da Série B. Não conseguiríamos em 30 ou 40 dias ter a repercussão, os resultados financeiros, o nível de parceiros e patrocinadores que o Santos conseguiu de produtos e propriedades que ainda não conseguimos mensurar. Só conseguiremos mensurar no fim do ano. Continuamos trabalhando no marketing e financeiro para explorar outras propriedades. Fechamos com outros dois grandes parceiros semana passada. Continuará refletindo já nessa parada, com o Neymar permanecendo. Temos proposta de dois ou três jogos no exterior com o Neymar. Como torcedor e presidente, queríamos ver o Neymar em campo. É óbvio. Queríamos ver ele fazendo o que faz bem, recuperado. Ele em campo gera outra preocupação. Ele com 50% no futebol brasileiro já é diferente, fez isso no Botafogo - ressaltou.

Neymar tem 243 jogos com a camisa do Santos e 141 gols. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Amistosos:

O Santos jogou duas partidas amistosas nesta temporada. Sob o comando de Pedro Caixinha, encarou o Coritiba, no Couto Pereira, e venceu por 4 a 1. Na ocasião, o time se preparava para o Campeonato Brasileiro. Neymar estava lesionado e compareceu ao jogo para ser garoto-propaganda, já que seu pai havia negociado com uma empresa a realização da partida.

No dia 28 de maio, o Peixe encarou o RB Leipzig no Estádio Cícero de Souza Marques, a nova casa do Red Bull Bragantino. Neymar foi a estrela do evento, ao lado do holandês Xavi Simons, e jogou apenas 45 minutos. A Puma e a Red Bull foram as promotoras do evento, e o camisa 10 é patrocinado pelas duas marcas. O Alvinegro perdeu o jogo por 3 a 1, em Bragança Paulista.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (12), diante do Fortaleza, às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.