- Nas atividades com o Caiçara, fizemos trabalhos de força e ganho de massa muscular, principalmente no período em que estava em reabilitação pós cirurgia no tornozelo, realizada na Turquia. Nesse período, podemos dizer que ele foi um atleta muito dedicado, que trabalhava de segunda a sábado, sempre com acompanhamento diário do fisioterapeuta Marcelo Amâncio, além de consultas com médicos da Turquia e do Brasil”, disse Marcelo Takayama, proprietário da academia onde Caiçara treinou.