Neymar treina normalmente, mas será desfalque no duelo entre Santos e São Paulo

Apesar de ter treinado normalmente com o elenco do Santos, Neymar será desfalque no duelo desta quarta-feira (4) diante do São Paulo, às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A decisão partiu da comissão técnica do Peixe, que optou por aguardar mais uma partida antes da estreia do camisa 10 na temporada. Internamente, o clube entende que não há necessidade de acelerar o processo de retorno, evitando "pular etapas" e correr o risco de perder o principal jogador. A expectativa é de que Neymar volte a atuar apenas quando estiver em plenas condições físicas.

O atacante treina com o grupo desde a última segunda-feira (2), no CT Rei Pelé. Na temporada passada, sofreu quatro lesões e entrou em campo em apenas 30 partidas, nas quais marcou 12 gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar durante treino no CT Rei Pelé nesta terça-feira (3), em Santos. (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Recuperação:

O jogador passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 22 de dezembro do ano passado. Durante o período de recuperação, também realizou parte da preparação em casa, acompanhado por seu staff. Antes de iniciar o processo de transição para o campo, chegou a cumprir mais de um período de treinos na academia do CT Rei Pelé.

A expectativa era de que Neymar retornasse justamente no duelo contra o São Paulo, para ajudar o Alvinegro Praiano a retomar o caminho das vitórias, já que o time conquistou apenas uma em sete partidas disputadas até aqui. No último sábado (31), a equipe da Baixada Santista enfrentou o Tricolor e foi derrotada por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista, competição em que o clube aparece fora da zona de classificação.

continua após a publicidade

No entanto, segundo o atacante Gabriel Barbosa, a responsabilidade pelo momento negativo deve ser compartilhada por todos, do roupeiro ao presidente. Para ele, não se deve escolher um único jogador para "pagar o preço" da fase ruim do Peixe, que apresentou oficialmente o atacante Rony nesta terça-feira (3), na Vila Belmiro.

O discurso do camisa 11 vai ao encontro do posicionamento de Rony, que também destacou a necessidade de mudança de postura em campo, com mais garra e competitividade. Recém-chegado, o atacante afirmou estar ansioso para atuar ao lado de Neymar e ressaltou que a presença do craque faz os jogadores pensarem o jogo de maneira diferente.

Neymar deve ficar à disposição somente no próximo domingo (8), contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Paulista, em Bauru (SP).